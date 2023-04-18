



Банк Израиля рассматривает возможность выпуска цифровой валюты

Банк Израиля готовит план действий по возможному выпуску цифрового шекеля. Недавно банк обсудил условия, которые позволили бы или поддержали решение о выпуске цифровой валюты центрального банка BOI (CBDC) в какой-то момент, указав ряд переменных, которые могут повлиять на рекомендацию руководящего комитета, пишет jpost.



CBDC — это цифровая валюта, выпущенная и поддерживаемая центральным банком, представляющая собой цифровую версию фиатной валюты страны (деньги, обеспеченные правительством). CBDC предназначены для использования в качестве средства обмена и сохранения стоимости, как и традиционная валюта, с использованием стейблкоинов, стоимость которых привязана к эталонному активу, такому как фиатная валюта.



Некоторые могут подумать, что это звучит как популярная криптовалюта Биткойн . Однако, в отличие от децентрализованных криптовалют, таких как биткойн, CBDC централизованы и контролируются центральным органом, таким как центральный банк или финансовый орган.



Одним из основных преимуществ CBDC является то, что они предлагают более быстрые, дешевые и безопасные транзакции по сравнению с традиционными способами оплаты. Они также представляют собой цифровую альтернативу физическим деньгам, которые во многих странах используются все реже. Однако CBDC также вызывают опасения по поводу рисков финансовой стабильности, конфиденциальности и кибербезопасности, которые необходимо тщательно рассмотреть и устранить.



Банк отметил, что важным фактором при принятии решения о выпуске в Израиле является популярность CBDC, выпущенных другими странами, такими как США или Европейский Союз.



Банк ожидает, что вероятность такого развития событий в течение следующих нескольких лет значительна, и, по словам аналитика и опытного трейдера Илана Тенненбаума, это ожидание оправдано.



Кроме того, сокращение законного использования наличных денег и их прием в транзакциях в Израиле были определены как потенциальные факторы, которые банк должен учитывать. Хотя наличные по-прежнему используются в Израиле в значительной части потребительских транзакций, весьма вероятно, что их использование в качестве платежного средства в будущем сократится.



Тенненбаум подчеркнул, что это может привести к проблемам, поскольку даст Банку Израиля полный контроль над всеми цифровыми денежными потоками в системе.



”Люди должны знать, что как только CBDC будет выпущена, и все будут платить с ее помощью, это означает, что все транзакции будут в блокчейне, поэтому все смогут их увидеть. Это также означает, что правительство теоретически может контролировать эти транзакции и ограничивать ваши расходы”, — предупредил он.



Хотя решение еще не принято, Банк Израиля предпринимает активные шаги, чтобы быть готовым к выпуску цифрового шекеля, когда придет время.



