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Банк Израиля предупреждает об “экономических издержках” из-за судебной реформы
10.07.2023 19:48 Евгения Маркова

Банк Израиля предупреждает об “экономических издержках” из-за судебной реформы

На пресс-конференции, посвященной решению Банка Израиля оставить ключевую процентную ставку в силе, управляющий Амир Ярон предупредил о “больших экономических издержках” из-за сохраняющейся неопределенности в отношении планов правительства по пересмотру судебной системы.

“Важно вернуть стабильность и уверенность в израильскую экономику, обеспечить проведение законодательных изменений на основе широкого консенсуса и сохранить силу и независимость институтов”, – сказал он.

 

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