



Банк Израиля предупреждает об “экономических издержках” из-за судебной реформы

На пресс-конференции, посвященной решению Банка Израиля оставить ключевую процентную ставку в силе, управляющий Амир Ярон предупредил о “больших экономических издержках” из-за сохраняющейся неопределенности в отношении планов правительства по пересмотру судебной системы.



“Важно вернуть стабильность и уверенность в израильскую экономику, обеспечить проведение законодательных изменений на основе широкого консенсуса и сохранить силу и независимость институтов”, – сказал он.



