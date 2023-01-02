



Банк Израиля поднял учетную ставку на 0,5%

Банк Израиля повысит сегодня процентную ставку еще на 0,5%. Объявление об этом будет сделано на встрече с представителями СМИ, которую проведет сегодня днем управляющий Банка профессор Амир Ярон.



На встрече управляющий рассмотрит состояние экономики, а также, возможно, затронет проблемы нового правительства.



Повышение процентной ставки - это первый и самый значительный экономический шаг на 2023 год. По оценкам большинства экономических аналитиков, к концу года процентная ставка увеличится еще на 0,25-0,5% и достигнет более 4% в год.



Макроэкономические данные, в первую очередь данные по занятости и потреблению, указывают на то, что инфляция не снижается. Ярон также опасается последствий ожидаемых в январе соглашений по заработной плате в государственном секторе и соглашений с политическими партиями, предполагающих расширение бюджетных рамок на 2023 год, как минимум, на 30 миллиардов шекелей.



Дальнейшее повышение процентных ставок может снизить инфляционный эффект, но негативное влияние будет оказано на получателей кредитов и ипотечных займов. Средняя ипотека на сумму около миллиона шекелей подорожала с апреля 2022 года на 700 шекелей в месяц, и это только для прайм-компонента. Еще одно повышение процентной ставки увеличит ежемесячные выплаты на 150 шекелей, а в целом с момента первого повышения процентной ставки - на 850 шекелей.