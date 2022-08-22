



Банк Израиля поднял учетную ставку до 2%: что нужно знать

В понедельник, 22 августа, Банк Израиля поднял, как и ожидалось, учетную ставку на 0,75%.

Она теперь составляет 2%.

Таким образом, Банк Израиля пытается сдержать рост инфляции, достигшей 5,2% за последние 12 месяцев.

Скачок ставки произошел через несколько месяцев после того, как она была повышена в июле с 0,75% до 1,25%.

Это уже четвертый по счету скачок в 2022 году. Более высокие ставки призваны сделать займы менее привлекательными, что ослабит потребительский спрос и инфляционное давление, вызванное недостатком в предложении товаров и избытком наличных денег.

Что примечательно, уровень инфляции в Израиле достиг 5,2% за последний год, что намного больше прогнозируемого Центробанком в январе диапазона - 3%.

В свою очередь, индекс потребительских цен в Израиле вырос на 1,1% в июле и на 5,2% в годовом исчислении по сравнению с июлем 2021 года. Это самый быстрый годовой темп за 14 лет.

Цены на жилье также стремительно росли - 17,8% в годовом исчислении.