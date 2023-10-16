



Банк Израиля планирует заморозить выплаты по ипотеке и кредитам на 3 месяца

Израильские банки и компании, выпускающие кредитные карты, договорились о пакете финансовой помощи, чтобы облегчить бремя кредитов, ипотечных кредитов и сборов в это тяжелое время. Об этом сообщил центральный банк поздно вечером в воскресенье, 15 октября.



В ответ на чрезвычайную ситуацию Департамент банковского надзора обратился к кредиторам страны и компаниям, выпускающим кредитные карты, принять широкий пакет мер по облегчению кредитного и комиссионного бремени для группы из четырех типов клиентов:

домохозяйств и предприятий, живущих в пределах 30-километровой зоны возле Газы,

израильтян, эвакуированных из своих домов,

мобилизованных резервистов,

родственников первой линии израильтян, которые были убиты, похищены или пропали без вести.

В рамках пакета помощи домовладельцы, входящие в указанные группы, смогут заморозить свои выплаты по ипотеке на период в три месяца и не платить никаких процентов или других сборов. Эта мера также включает трехмесячную отсрочку погашения потребительских кредитов на сумму до 100 000 шекелей и бизнес-кредитов на сумму до 2 миллиардов шекелей.



Домовладельцы будут иметь возможность либо добавить отложенные платежи в конце периода ипотеки, либо распределить сумму на оставшийся период ипотеки. Например, домовладелец с ипотекой сроком на 20 лет, выплачивающий 3000 шекелей в месяц, может выбрать отсрочку в размере 9000 шекелей в конце периода ипотеки без каких-либо дополнительных затрат.



Кроме того, указанные четыре группы клиентов также будут освобождены на трехмесячный период от уплаты комиссий по текущему счету или других сборов, кроме операций, связанных с иностранной валютой, ценными бумагами и внешней торговлей.



Этот комплекс мер по смягчению вступит в силу к 31 октября, сообщил центральный банк.