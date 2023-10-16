Банк Израиля планирует заморозить выплаты по ипотеке и кредитам на 3 месяца
Израильские банки и компании, выпускающие кредитные карты, договорились о пакете финансовой помощи, чтобы облегчить бремя кредитов, ипотечных кредитов и сборов в это тяжелое время. Об этом сообщил центральный банк поздно вечером в воскресенье, 15 октября.
В ответ на чрезвычайную ситуацию Департамент банковского надзора обратился к кредиторам страны и компаниям, выпускающим кредитные карты, принять широкий пакет мер по облегчению кредитного и комиссионного бремени для группы из четырех типов клиентов:
- домохозяйств и предприятий, живущих в пределах 30-километровой зоны возле Газы,
- израильтян, эвакуированных из своих домов,
- мобилизованных резервистов,
- родственников первой линии израильтян, которые были убиты, похищены или пропали без вести.
Домовладельцы будут иметь возможность либо добавить отложенные платежи в конце периода ипотеки, либо распределить сумму на оставшийся период ипотеки. Например, домовладелец с ипотекой сроком на 20 лет, выплачивающий 3000 шекелей в месяц, может выбрать отсрочку в размере 9000 шекелей в конце периода ипотеки без каких-либо дополнительных затрат.
Кроме того, указанные четыре группы клиентов также будут освобождены на трехмесячный период от уплаты комиссий по текущему счету или других сборов, кроме операций, связанных с иностранной валютой, ценными бумагами и внешней торговлей.
Этот комплекс мер по смягчению вступит в силу к 31 октября, сообщил центральный банк.