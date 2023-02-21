



Банк Израиля объявил о еще одном повышении процентной ставки на 0,5%

По данным Vider Mortgage Consultants,



Объявление сегодня днем ​​Валютного комитета Банка Израиля о еще одном повышении процентной ставки на 0,5% является еще более плохой и дорогостоящей новостью для ипотечных заемщиков. Это восьмое повышение ставки Банком Израиля с апреля 2022 года и третье подряд повышение на 0,5%.



Ставки выросли с исторического минимума в 0,1% до 4,25% после сегодняшнего повышения. Скорее всего, повышения продолжатся, чтобы сдержать растущую инфляцию.



По данным Vider Mortgage Advisors, покупатель жилья берет ипотечный кредит в среднем на 1 миллион шекелей в течение 30 лет, при этом 35% приходится на основную процентную ставку, 40% — на фиксированную несвязанную процентную ставку и 25% — на переменную связанную процентную ставку. Ежемесячные выплаты, которые год назад составляли бы 4009 шекелей по 30-летней ипотеке, теперь обойдутся в 5082 шекеля.



Сегодняшнее повышение на 0,5% увеличило ежемесячные выплаты на 107 шекелей с 4975 шекелей до 5082 шекелей.

