



Банк Израиля не наблюдает крупного оттока валюты из страны



Заместитель управляющего Банка Израиля Эндрю Абир сообщил сегодня утром агентству Bloomberg, что "политическая неопределенность" в Израиле повлияла на обменные курсы и фондовые рынки, но отметил, что Банк Израиля пока не видит прямого влияния на приток капитала.



Абир добавил, что сильные институты являются важным компонентом для долгосрочных экономических перспектив, хотя шторм может не изменить ближайшие перспективы Израиля.



Управляющий Банка Израиля Амир Ярон сказал изданию Calcalist, что трудно четко связать падение шекеля с планом Левина и политическими беспорядками, добавив: "Но ясно, что неопределенность не способствует укреплению валюты". Ярон отметил, что не наблюдается крупного оттока валюты из Израиля.



Также на фоне торговли на валютном рынке - монетарный комитет Банка Израиля повысил процентную ставку на 0,5% до 4,25%, самого высокого уровня с октября 2008 года. Это сделано в попытке обуздать стремительно растущую инфляцию, которая достигла уровня 5,4%. Это уже третий раз подряд, когда банк повышает процентную ставку на 0,5%.