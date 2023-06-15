



Банк Израиля: Мы видим признаки замедления инфляции

Выступая в среду на инвестиционной конференции "Globes"-Phoenix, д-р Голан Бенита, глава отдела рынков Банка Израиля, объяснил, как банк видит глобальную и локальную макроэкономическую среду.



“С конца 2022 по начало 2023 года среди инвестиционных домов и международных организаций существовал широкий консенсус в отношении того, что в 2023 году США и Европа переживут существенную рецессию. Следовательно, оценка финансовых рынков заключалась в том, что инфляция будет быстро снижаться. С тех пор произошло несколько событий”, – сказал доктор Бенита.



“Основные из них – это открытие китайской экономики, снятие ограничений Covid, более теплая, чем ожидалось, зима в Европе и очень хорошая подготовка, проведенная европейцами для избежания энергетического кризиса, который мог бы ударить по их странам. Данные свидетельствовали об устойчивости рынков труда и частного потребления в большинстве развитых стран”, – добавил он.



Далее Бенита рассказала о пессимистичных прогнозах, которые оказались ошибочными: “Если вы посмотрите на прогнозы роста инвестиционных домов на 2023 год в начале года и сегодня, вы увидите значительный пересмотр в сторону повышения как в США, Европе, так и в Китае”.



Банк Израиля, по мнению Бениты, очень быстро отреагировал на рост инфляции.



“В течение девяти месяцев, когда инфляция поднялась и превысила целевой диапазон, Банк Израиля достиг положительной реальной процентной ставки”, – отметил директор.



Доктор Бенита сказал, что рост в Израиле был устойчивым, занятость – на пике, уровень безработицы – низким, но, тем не менее, можно было определить несколько индикаторов замедления активности. Среди прочего, Бенита упомянул количество вакансий, которое, по его словам, падает и приближается к докризисному уровню.



“Когда мы смотрим на квартальную ставку, полугодовую ставку и ставку с учетом сезонных колебаний, мы видим, что квартальная ставка ниже годовой, и поэтому мы заключаем, что существует определенная степень инфляции. замедление темпов инфляции”, – заключил он.