



Банк Израиля может поднять учетную ставку выше 3,5%

Работник отдела монетарных исследований Банка Израиля сообщил журналисту Итамару Каспи, что рост учетной ставки может не остановиться на уровне 3,25%.



Источник Каспи предупредил: "Мы можем поднять процентную ставку даже выше 3,5%, в зависимости от данных"



Инфляция в Израиле находится выше верхней границы целевого показателя и составляет 5,1% за последние двенадцать месяцев.



В израильской экономике продолжается активная экономическая деятельность, рынок труда по-прежнему характеризуется как напряженный, а уровень ВВП по-прежнему выше долгосрочной тенденции. Однако ожидается, что ограничительная денежная политика и замедление активности в мире приведут к некоторому замедлению экономической активности и в Израиле, и ряд показателей указывает на признаки начала этого процесса.



С момента принятия последнего решения по ставке шекель укрепился по отношению к доллару на 3%, а по эффективному обменному курсу - на 0,7%, с другой стороны, шекель ослаб по отношению к евро на 2,8%.



Экономическая активность в мире замедляется, и риск рецессии возрастает, особенно в Европе. Это происходит на фоне продолжающейся войны в Украине и энергетического кризиса в Европе, высокой инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, а также замедления темпов роста в Китае.

