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Банк Дисконт привлек $800 млн в виде международных облигаций
20.01.2023 11:32 Ольга Белозерова

Банк Дисконт привлек $800 млн в виде международных облигаций

Израильский Банк Дисконт привлек 800 млн долларов в рамках своего первого в истории выпуска международных облигаций в долларах.

В выпуске облигаций приняли участие институциональные инвесторы из США, Великобритании, Европейского Союза и других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.

В Банке Дисконт заявили, что цель заключалась в "расширении источников финансирования среди иностранных институциональных инвесторов". 

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