



Банк Дисконт привлек $800 млн в виде международных облигаций

Израильский Банк Дисконт привлек 800 млн долларов в рамках своего первого в истории выпуска международных облигаций в долларах.



В выпуске облигаций приняли участие институциональные инвесторы из США, Великобритании, Европейского Союза и других стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка.



В Банке Дисконт заявили, что цель заключалась в "расширении источников финансирования среди иностранных институциональных инвесторов".