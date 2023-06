Bank of China ограничил переводы из России в банки Европы и США

Bank of China с 13 июня ограничил переводы для клиентов российских банков в банки ЕС, США, Швейцарии и Великобритании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей "Модульбанка" и “Финама”. Об аналогичных ограничениях также сообщили в "Юникредит банке" и "Акибанке".



По словам представителя "Модульбанка", такие ограничения коснулись всех банков, которые используют Bank of China как основной банк-корреспондент для переводов в юанях.



"Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня", – заявил председатель правления "Модульбанка" Павел Семенов.



Банк “Финам”, в свою очередь, заявил, что Bank of China прекратил переводы денежных средств в юанях, долларах, евро и гонконгских долларах через корреспондентские счета китайского банка.



Как рассказали эксперты, валютные переводы в западные страны через BoC могли использоваться российскими компаниями для расчетов по внешнеэкономическим операциям в отсутствие иных законных способов.