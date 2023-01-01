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Банк “Апоалим” заморозит следующее повышение ставок для ипотечных клиентов
01.01.2023 18:30 Наталья Богинская

Банк “Апоалим” заморозит следующее повышение ставок для ипотечных клиентов

Банк “Апоалим” не станет повышать процент по ипотечным ссудам, если Банк Израиля сообщит об очередном повышении учетных ставок. Банк заявил 1-го января, что он готов взять на себя это повышение учетных ставок и оставить “прайм” на сегодняшнем уровне, то есть на 4,75%. В сообщении сказано, что это не будет зависеть от размера увеличения учетных ставок.

Это относится только к взявшим ссуду по формуле “прайм”. Банк обязуется не повышать проценты в течение года тем, кто соответствует следующим критериям:

  • речь идет об одной квартире;
  • ипотечная ссуда составляет более 60% стоимости жилья;
  • ежемесячная выплата подорожала с начала повышения ставок – с 1 апреля 2022 – на сумму более 400 шекелей;
  • ссуда выплачивалась до сих пор исправно без задержек.
По расчетам экономистов, с 1-го апреля “прайм” подорожал в среднем на 700 шекелей. Если Банк Израиля поднимет завтра ставки на 0,5%, эта сумма повысится до 850 шекелей

Глава Финансовой комиссии Моше Гафни приветствовал это решение банка Апоалим и призвал остальные банки последовать их примеру.
 

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