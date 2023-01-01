



Банк “Апоалим” заморозит следующее повышение ставок для ипотечных клиентов

Банк “Апоалим” не станет повышать процент по ипотечным ссудам, если Банк Израиля сообщит об очередном повышении учетных ставок. Банк заявил 1-го января, что он готов взять на себя это повышение учетных ставок и оставить “прайм” на сегодняшнем уровне, то есть на 4,75%. В сообщении сказано, что это не будет зависеть от размера увеличения учетных ставок.



Это относится только к взявшим ссуду по формуле “прайм”. Банк обязуется не повышать проценты в течение года тем, кто соответствует следующим критериям:

речь идет об одной квартире;

ипотечная ссуда составляет более 60% стоимости жилья;

ежемесячная выплата подорожала с начала повышения ставок – с 1 апреля 2022 – на сумму более 400 шекелей;

ссуда выплачивалась до сих пор исправно без задержек.

По расчетам экономистов, с 1-го апреля “прайм” подорожал в среднем на 700 шекелей. Если Банк Израиля поднимет завтра ставки на 0,5%, эта сумма повысится до 850 шекелейГлава Финансовой комиссии Моше Гафни приветствовал это решение банка Апоалим и призвал остальные банки последовать их примеру.