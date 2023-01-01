Банк “Апоалим” заморозит следующее повышение ставок для ипотечных клиентов
Банк “Апоалим” не станет повышать процент по ипотечным ссудам, если Банк Израиля сообщит об очередном повышении учетных ставок. Банк заявил 1-го января, что он готов взять на себя это повышение учетных ставок и оставить “прайм” на сегодняшнем уровне, то есть на 4,75%. В сообщении сказано, что это не будет зависеть от размера увеличения учетных ставок.
Это относится только к взявшим ссуду по формуле “прайм”. Банк обязуется не повышать проценты в течение года тем, кто соответствует следующим критериям:
- речь идет об одной квартире;
- ипотечная ссуда составляет более 60% стоимости жилья;
- ежемесячная выплата подорожала с начала повышения ставок – с 1 апреля 2022 – на сумму более 400 шекелей;
- ссуда выплачивалась до сих пор исправно без задержек.
Глава Финансовой комиссии Моше Гафни приветствовал это решение банка Апоалим и призвал остальные банки последовать их примеру.