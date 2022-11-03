



В Англии - крупнейшее повышение учетной ставки за 30 лет

Банк Англии в четверг добился самого большого повышения процентной ставки за три десятилетия, присоединившись к Федеральной резервной системе США и другим центральным банкам по всему миру. Такое решение принято в попытке сдержать упорно растущую инфляцию, вызванную вторжением России в Украину и катастрофической экономической политикой бывшего премьер-министра Лиз Трасс.



Центральный банк повысил ключевую ставку на три четверти процентного пункта, до 3%, после того как в сентябре инфляция потребительских цен подскочила до 40-летнего максимума. Агрессивный шаг связан с тем, что банк предвидит "очень сложные перспективы" для экономики Великобритании, ожидая, что она "будет в рецессии в течение длительного периода", а инфляция останется высокой в ​​следующем году.



"Если мы не примем меры для снижения инфляции, ситуация ухудшится, — заявил журналистам управляющий Банком Англии Эндрю Бейли. — В этом смысле легких путей нет".



Решение по процентной ставке является первым с тех пор, как правительство Трасс объявило о необоснованном снижении налогов на 45 миллиардов фунтов стерлингов (52 миллиарда долларов), что вызвало потрясения на финансовых рынках, увеличило стоимость ипотечных кредитов и вынудило Трасс покинуть свой пост всего через шесть недель после вступления в должность. Ее преемник Риши Сунак предупредил о сокращении расходов и повышении налогов, поскольку он стремится возместить ущерб и показать, что Великобритания готова платить по счетам.

