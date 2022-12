Банк Англии представил банкноты с изображением короля Карла

Банк Англии представил новый вид банкнот с изображением короля Карла III.



Как сообщает ВВС, портрет британского короля станет единственным изменением существующих дизайнов банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Новые купюры поступят в обращение с середины 2024 года.



Карл III стал вторым монархом, которого изобразили на банкнотах. Королева Елизавета II была первым и единственным монархом, появившимся на банкнотах, находящихся в обращении Банка Англии, начиная с 1960 года.





Here are your new King Charles III banknotes.



King’s image replaces late Queen's, but no other changes.



New notes to enter circulation by mid-2024, and Queen's notes will still be legal tender as they co-circulate.



Charles becomes second monarch to appear on banknotes. pic.twitter.com/u4VoqCL9dk