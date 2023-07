Байденомика: Благодаря президенту США возник новый экономический термин

За время президентства Джо Байдена американская экономика сталкивается с вызовами разных уровней. От прогнозов полной рецессии до мощной инфляции, которая в 2022 году достигла рекордного уровня. Однако на этом фоне появился новый экономический термин.



Речь идет о термине "байденомика", возникшем из-за планов действующего лидера США Джозефа Байдена изменить экономический курс страны. По данным The Guardian, речь идет о реализации государственного финансирования и инвестиций в инфраструктуру и услуги, способствующие созданию рабочих мест и росту.



В начале июля Джозеф Байден заявил во время выступления, что об этом термине написали разные издания, в том числе The Wall Street Journal и Financial Times, однако он не уверен, что его позиционировали как комплимент. В то же время политик подчеркнул, что план работает не просто в больших городах, а по всей стране, согласно пресс-релизу Белого дома.



The New York Times указывает, что Байдена присваивает себе достаточно ощутимое замедление роста цен. Об этом свидетельствует последний отчет об инфляции. Следует также учитывать, что шансы снова победить в президентских выборах для Байдена зависят от того, сможет ли экономика США избежать рецессии и обуздать инфляцию.



Кроме того, в последние недели Белый дом начал использовать новый термин для обозначения текущей экономической повестки. Президент США подчеркивает, что эта политика удерживает экономику страны на устойчивом уровне, а также способствует здоровой динамике на рынке труда.



Экономическая политика Байдена привлекла внимание одного из самых известных и успешных банкиров США Джейми Димона, который возглавляет JPMorgan Chase, пишет CNN Business. По его мнению, к этому плану следует относиться осторожно. В частности, в Белом Доме заявляли, что американцы со средним уровнем заработков – это движущая сила для успеха экономики США. Но банкир в этом очень сомневается.