



Байден увидел признаки возможного снижения инфляции

Президент США Джо Байден рассмотрел отчет о занятости, представленный министерством труда, и заявил, что есть признаки того, что инфляция может снизиться.



Как сообщает Jerusalem Post, в отчете была представлена информация о том, что рабочие места увеличились на 315 000 в прошлом месяце.



"Суть в том, что рабочие места растут, зарплаты растут, люди возвращаются к работе. И мы видим некоторые признаки того, что инфляция может, может быть - я не слишком обещаю - может начать снижаться", - заявил Байден на мероприятии в Белом Доме.