



Байден поговорил с губернатором Калифорнии о банкротстве Silicon Valley Bank

Президент США Джо Байден поговорил с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в субботу о банкротстве Silicon Valley Bank и усилиях по урегулированию ситуации. Об этом сообщил Белый дом после краха банка.



В заявлении говорится, что Байден обсудил с Ньюсомом чрезвычайное положение, которое было объявлено в штате в пятницу, чтобы обеспечить Калифорнии полную поддержку федерального правительства в ответ на последствия суровой зимней погоды, включая наводнения, оползни и сели.



“Президент и губернатор также поговорили о Silicon Valley Bank и усилиях по урегулированию ситуации”, — говорится в заявлении, не вдаваясь в подробности.

