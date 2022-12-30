



Байден подписал бюджет США: Израиль получит $3,8 млрд





Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, который включает выделение 3,8 миллиарда долларов на Израиль.



Средства будут выделены на помощь в сфере безопасности.



В бюджет на 2023 год также были включены дополнительные 500 миллионов долларов, которые пойдут на пополнение запасов "Железного купола". Конгресс согласился предоставить дополнительные средства операции в Газе в мае 2021 года.



Также средства выделены на сотрудничество в борьбе с беспилотниками, сотрудничество в сфере внутренней безопасности, в области здравоохранения, в сфере водных и энергетических ресурсов, сельского хозяйства.



Кроме того, деньги пойдут на содействие мирным усилиям на Ближнем Востоке, на переселение беженцев и развитие палестинского бизнеса.

