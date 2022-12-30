Новости » Экономика
Байден подписал бюджет США: Израиль получит $3,8 млрд
30.12.2022 11:30 Алина Груднева

Байден подписал бюджет США: Израиль получит $3,8 млрд



Президент США Джо Байден подписал бюджет на 2023 финансовый год, который включает выделение 3,8 миллиарда долларов на Израиль.

Средства будут выделены на помощь в сфере безопасности. 

В бюджет на 2023 год также были включены дополнительные 500 миллионов долларов, которые пойдут на пополнение запасов "Железного купола". Конгресс согласился предоставить дополнительные средства операции в Газе в мае 2021 года. 

Также средства выделены на сотрудничество в борьбе с беспилотниками, сотрудничество в сфере внутренней безопасности, в области здравоохранения, в сфере водных и энергетических ресурсов, сельского хозяйства.

Кроме того, деньги пойдут на содействие мирным усилиям на Ближнем Востоке, на переселение беженцев и развитие палестинского бизнеса.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы