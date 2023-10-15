Байден: поддержку окажем и Украине, и Израилю
Вашингтон способен оказать военную поддержку одновременно и Украине, и Израилю, перед которыми у страны есть определенные обязательства.
По данным американского телеканала CNN, в этом заверил президент США Джо Байден.
"У нас есть возможность сделать это, и мы обязаны сделать это. Мы можем позаботиться о них обеих и при этом поддерживать нашу общую международную оборону. А если не мы, то кто", - задался Байден риторическим вопросом.
Американский лидер добавил, что США являются самой могущественной нацией в мировой истории.
Заявление о поддержке было сделано после выступления советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана, который заверил, что Байден на следующей неделе будет договариваться с Конгрессом о выделении военной помощи Израилю и Украине на сумму, которая превысит 2 миллиарда долларов.