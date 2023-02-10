



Байден подаст запрос на крупнейший в истории бюджет для Пентагона

Администрация президента США Джо Байдена попросит Конгресс о крупнейшем в истории Америки бюджете Пентагона.



По данным Politico со ссылкой на источники, официальные лица близки к утверждению итоговой суммы на Министерство обороны США, которая будет включена Белым Домом в общий запрос на 2024 год.



"Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году", - сообщил финконтролер Пентагона Майкл Маккорд.



Он не предоставил подробностей относительно предложения, находящегося на стадии разработки. Он лишь пояснил, что оборонное ведомство намерено инвестировать в боеприпасы для пополнения запасов и поддержки Украины.



Напомним, что перед Новым годом США выделили 858 млрд на финансирование национальной обороны, что было на 45 млрд долларов больше, чем требовал президент.