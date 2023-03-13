



Байден обещает новые банковские правила после краха SVB

Президент США Джо Байден объявил банковскую систему США “безопасной” и пообещал ужесточить банковское регулирование после того, как регулирующие органы США были вынуждены вмешаться с чрезвычайными мерами после обвала Silicon Valley Bank и Signature, угрожающих спровоцировать более широкий кризис.



“Американцы могут быть уверены, что банковская система в безопасности. Ваши вклады будут там, когда они вам понадобятся”, – сказал Байден.

Президент отметил, что менеджеры банков будут уволены, а инвесторы потеряют деньги.



“Они сознательно пошли на риск, и когда риск не окупился, его вкладчики потеряли свои деньги. Так работает капитализм”, – сказал он.



Байден также пообещал новое регулирование после крупнейшего банкротства американского банка со времен финансового кризиса 2008 года. Он отметил, что некоторые из законов Додда-Франка, принятых после этого кризиса, чтобы предотвратить его повторение, были отменены республиканцами при бывшем президенте Дональде Трампе.



“Я собираюсь попросить Конгресс и органы банковского регулирования ужесточить правила для банков, чтобы снизить вероятность повторения такого рода банкротства банков и защитить рабочие места в малом бизнесе США”, – сказал он.



Экономическая команда Байдена работала с регулирующими органами в выходные дни над мерами, которые включали гарантирование депозитов в обоих банках, создание нового механизма, чтобы предоставить банкам доступ к чрезвычайным фондам и облегчить банкам заимствование у Федеральной резервной системы в чрезвычайных ситуациях. Эти шаги вызвали волну облегчения в Силиконовой долине, кризис стал испытанием доверия к финансовой системе США.



Правила, введенные после того, как банки США спровоцировали глобальный финансовый кризис в 2008 году агрессивным ипотечным кредитованием, были частично отменены в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Изменения в законе Додда-Франка, продвигаемые республиканцами, подняли порог, при котором банки считаются системно рискованными и подлежат более строгому надзору, с 50 миллиардов долларов до 250 миллиардов долларов. На конец прошлого года активы SVB составляли 209 миллиардов долларов.