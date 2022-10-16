



Байден назвал экономическую политику Лиз Трасс "ошибкой"

Президент США Джо Байден назвал первоначальную экономическую политику премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "ошибкой".



Как сообщает ВВС, Байден прокомментировал политику Лиз Трасс во время общения с журналистами в Орегоне. журналисты спросили Байдена о попытке Трасс стимулировать рост за счет нефинансируемого снижения налогов.



Байден ответил: "Ну, это предсказуемо. Я был не единственным, кто подумал, что это ошибка".



Отмечается, что президент США уже давно критически относится к экономической теории, лежащей в основе политики Лиз Трасс, а именно к тому, что снижение налогов на бизнес и богатых приводит к росту, который позволяет богатству "просачиваться" во все слои общества.