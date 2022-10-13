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Байден назвал борьбу с инфляцией своим приоритетом
13.10.2022 17:40 Алина Груднева

Байден назвал борьбу с инфляцией своим приоритетом

Президент США Джо Байден считает своим главным приоритетом борьбу с глобальной инфляцией.

 
Об этом говорится в заявлении Белого Дома.
 
По его словам, отчет об индексе потребительских цен показывает некоторый прогресс в борьбе с высокими ценами, однако предстоит еще много работы. 
 
"Борьба с глобальной инфляцией является моим главным приоритетом", - сказал он.
 
Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос в США на 0,4% против ожидаемых 0,2%, а в годовом исчислении увеличился на 8,2%.
 
Цены на услуги выросли на 0,8% (в том числе цены на аренду).
 
Ожидается, что Федеральный банк повысит процентную ставку на 0,75%. 

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