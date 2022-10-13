



Байден назвал борьбу с инфляцией своим приоритетом

Президент США Джо Байден считает своим главным приоритетом борьбу с глобальной инфляцией.

Об этом говорится в заявлении Белого Дома.

По его словам, отчет об индексе потребительских цен показывает некоторый прогресс в борьбе с высокими ценами, однако предстоит еще много работы.

"Борьба с глобальной инфляцией является моим главным приоритетом", - сказал он.

Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос в США на 0,4% против ожидаемых 0,2%, а в годовом исчислении увеличился на 8,2%.

Цены на услуги выросли на 0,8% (в том числе цены на аренду).

Ожидается, что Федеральный банк повысит процентную ставку на 0,75%.