Байден назвал борьбу с инфляцией своим приоритетом
Президент США Джо Байден считает своим главным приоритетом борьбу с глобальной инфляцией.
Об этом говорится в заявлении Белого Дома.
По его словам, отчет об индексе потребительских цен показывает некоторый прогресс в борьбе с высокими ценами, однако предстоит еще много работы.
"Борьба с глобальной инфляцией является моим главным приоритетом", - сказал он.
Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос в США на 0,4% против ожидаемых 0,2%, а в годовом исчислении увеличился на 8,2%.
Цены на услуги выросли на 0,8% (в том числе цены на аренду).
Ожидается, что Федеральный банк повысит процентную ставку на 0,75%.