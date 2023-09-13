



БАГАЦ заморозил план по раздаче продовольственных талонов из-за "дискриминации"

БАГАЦ издал временный запретительный судебный приказ против плана ШАС по раздаче продовольственных талонов многодетным семьям, посчитав его "дискриминационным".



План по талонам был частью избирательной кампании председателя ШАС Арье Дери, который намеревался предоставить выплаты 2400 шекелей в месяц многодетным семьям. Согласно исследованиям, примерно 16% израильских семей страдают от отсутствия продовольственной безопасности, 21% живут за чертой бедности.



Отсутствие продовольственной безопасности, которая тесно связана с бедностью, является распространенным явлением. Чтобы справиться с этой проблемой, государства предоставляют льготы и используют различные системы помощи, как, к примеру, горячее питание в школах и раздача продуктов или талонов.



В городах харедим доля семей, получивших талоны, превышает количество семей, живущих за чертой бедности, а в арабских городах дело обстоит наоборот. Именно поэтому план Дери признали "дискриминационным", поскольку он затрагивает, по большей части, ультраортодоксальное население.