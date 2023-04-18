



Azrieli Group покупает отель в Эйлате

Израильская компания недвижимости Azrieli Group уведомила Тель-Авивскую фондовую биржу о приобретении отеля Red Rock в Эйлате. Азриэли заплатит 130 миллионов шекелей за отель и права на строительство на почти гектар земли, на которой он стоит в западной части Северного пляжа курорта Красного моря.



Azrieli сообщает, что планирует снести отель и инвестировать 500-600 миллионов шекелей в строительство нового отеля. Компания будет продолжать эксплуатировать существующий отель до тех пор, пока он не будет снесен.



Отель Red Rock станет вторым отелем в портфолио Azrieli после приобретения отеля Mount Zion в Иерусалиме в декабре 2019 года за 275 миллионов шекелей.