



Азия vs Запад: топ-5 финансовых центров современного мира

Финансовые центры способствуют развитию торговли и общему росту. Бизнесы и инвесторы всегда обращают внимание на такие города, поскольку это один из вариантов получения доступа к капиталу.



Сан-Франциско

Первую пятерку открывает Сан-Франциско, расположенное вблизи всемирно известной Кремниевой долины, где функционируют штаб-квартиры главных технологических гигантов. Статус Сан-Франциско, как финансового центра, способствовал развитию Кремниевой долины, предоставляя инвестиции, банковские услуги и многое другое. В то же время это усилило позиции города на финансовой карте мира.



Гонконг

На сегодняшний день мегаполис является одним из самых интернациональных городов в Китае, поскольку он ранее был частью Великобритании. В современном Гонконге работают многие иностранные учреждения из финансового сектора. Кроме того, здесь функционирует одна из самых больших фондовых бирж мира по совокупной рыночной капитализации зарегистрированных компаний.



Сингапур

Несмотря на то, что Сингапур – всего лишь город-государство, его экономика занимает достаточно сильные позиции в мире. В Сингапуре также работает множество транснациональных компаний. По сути, это их штаб-квартиры в Юго-Восточной Азии.



Лондон

Лондон – это второй по величине финансовый центр мира. Ежедневный валютный обмен в городе оценивают в 3,8 триллиона долларов, что выше, чем в Нью-Йорке, Сингапуре и Гонконге вместе взятых. Именно Лондон выбирают многочисленные банки, страховые и финтех-компании. Кроме того, в этом городе работает много инвестиционных менеджеров, управляющих крупными капиталами.



Нью-Йорк

Лидером рейтинга по-прежнему остается Нью-Йорк, где располагается Уолл-Стрит, а также для 45 компаний из списка Fortune 500. В городе также работают две лучшие фондовые биржи мира с точки зрения совокупной рыночной капитализации компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.

