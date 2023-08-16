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Ажиотаж в Банке Ирландии: клиенты с пустыми счетами получили по €1000
16.08.2023 19:18 Алина Груднева

Ажиотаж в Банке Ирландии: клиенты с пустыми счетами получили по €1000

Клиенты Банка Ирландии, на чьих счетах не было денег, сумели снять по 1000 евро.

Финансовое учреждение принесло свои извинения, пояснив, что это случилось из-за технической неисправности.

По данным Банка Израиля, "безденежные" клиенты, снявшие деньги со счетов, теперь получат статус "дебетовых". В мобильном приложении уже провели работы и устранили техническую неисправность.

В компании исключили возможность кибератаки. По данным Metro, когда клиенты получили доступ к дополнительным средствам, они подумали, что им выдают наличные "просто так" и столпились у банкоматов.

"Техническая проблема затронула ряд услуг Банка Ирландии. Наши команды восстановили эти услуги за ночь, и сегодня утром все услуги доступны для клиентов. Нам известно, что из-за технической проблемы некоторые клиенты могли снимать или переводить средства сверх своих обычных лимитов. Мы приносим искренние извинения за сбои", - сказано в заявлении банка.

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