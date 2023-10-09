



Ажиотаж и дефицит продуктов – что происходит в израильских магазинах

Через два дня после нападения ХАМАС на Израиль, когда масштабы бойни становятся ясными, страх побуждает израильтян, застрявших дома, запасаться едой, туалетными принадлежностями и другими предметами домашнего обихода. 8 октября в супермаркетах стояли длинные очереди с тележками, полными до краев, а полки были почти пусты, поскольку магазины с трудом пополняют запасы продуктов.



После того, как партии фруктов и овощей были выпущены из порта для пополнения некоторых магазинов, израильские торговые сети заявили, что позже ожидается поступление поставок птицы и других продуктов. Рассматриваются варианты импорта картофеля, перца и других овощей, которые обычно выращиваются на осажденном и разбитом юге и поставляются оттуда в остальную часть страны, и во многих отраслях по-прежнему заметен дефицит.

После вчерашнего ажиотажного спроса в магазинах в некоторых торговых точках наблюдается дефицит, в частности, детского питания, туалетной бумаги, консервов, молочных продуктов и кукурузных хлопьев.



Веб-сайты сетей супермаркетов снова пользуются огромным спросом, как и в период вспышки пандемии в 2020 году. По имеющимся данным, веб-сайт “Шуферсаль” вчера несколько раз давал сбои, но снова работает, а сроки доставки превышают обычный. О подобной нагрузке сообщалось и на сайте “Рами Леви”.



“Шуферсаль” объявил о возобновлении работы своего отделения в Сдероте с обеспечением безопасности в соответствии с директивами командования тыла.

Одна из самых больших проблем заключается в том, что магазины сталкиваются с нехваткой персонала – некоторые сотрудники призваны в армейский резерв, а другие вынуждены оставаться дома со своими детьми, поскольку школы закрыты.

