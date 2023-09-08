



Азербайджан заключил сделку по опреснению морской воды с израильской компанией

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана (Azersu) и израильский национальным оператор водоснабжения Mekorot Water Company подписали контракт на оказание технических консультационных услуг в рамках проекта опреснения морской воды. Об этом сообщает Trend.



Председатель совета директоров компании Mekorot Water Company Амир Ланг отметил, что в Израиле 90% потребностей в питьевой воде обеспечивается их компанией, а около 60% воды подается за счет опреснения морской воды.



Компания Mekorot Water Company и ее дочерние компании сотрудничают с рядом стран мира в области опреснения морской воды и управления водными ресурсами.



Еще в октябре 2022 года Баку и Тель-Авив подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по созданию в Азербайджане завода по опреснению воды Каспийского моря.