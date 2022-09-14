



Азербайджан планирует увеличить поставки газа в ЕС

В Азербайджане заявили, что до конца года будет транспортироваться в Евросоюз на 30% больше природного газа, чем в прошлом, сообщает DW.



"Общий объем поставок в Европу в 2022 году составит 12 млрд кубометров", – написал в Твиттере министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов. К августу добыча выросла почти на 10%, достигнув 30,6 млрд кубометров, добавил он.



Кроме того, Евросоюз в июле договорился с Азербайджаном о удвоении импорта газа в ближайшие годы. Издание отмечает, что сейчас существуют и планы расширения газового коридора, проходящего через Азербайджан, Грузию, Турцию и Грецию. Мощность трубопровода планируется увеличить до 20 млрд. кубометров в год.