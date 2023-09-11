



АвтоВАЗ хотел ввезти оборудование в обход санкций, но его не впустила таможня РФ

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей “АвтоВАЗ” в начале лета пытался импортировать южнокорейское машиностроительное оборудование через Северную Корею, однако его не пропустила российская таможня. Об этом сообщает “Верстка” со ссылкой на закрытые данные российской таможенной статистики.



По информации издания, “АвтоВАЗ” пытался ввезти в Россию партию прессов для штамповки деталей и кузовов общей стоимостью около 1,2 млн долларов. Оборудование было доставлено на таможенный ж/д-пост Владивостока 30 июня, однако спустя десять дней Федеральная таможенная служба РФ отказала провоз груза. В документах причина этого решения не уточнялась.



Согласно данным таможни, это была первая попытка “АвтоВАЗа” импортировать подобное оборудование через Северную Корею, чтобы обойти санкции.