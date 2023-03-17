



Автостраховая компания Fairmatic привлекла $46 млн

Израильская компания Fairmatic, занимающаяся коммерческим автострахованием на базе искусственного интеллекта, привлекла 46 миллионов долларов.



Об этом сообщает Globes.



Таким образом, общая сумма, привлеченная компанией, составляет 88 миллионов долларов.



Fairmatic разработала платформу андеррайтинга на основе искусственного интеллекта, которая обеспечивает возможность экономии при страховании коммерческих автопарков.



Компания дает менеджерам автопарков более активный контроль над их подходом к управлению рисками.

