Австралия покупает израильские ракеты более чем на 30 миллионов долларов

Правительство Австралии объявило, что инвестирует более 30 миллионов долларов в приобретение израильских ракет, разработанных фирмой Rafael Advanced Defense Systems, в рамках пакета перевооружения стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.



Большая часть этого бюджета предназначена для закупки американских ракет большой дальности “Томагавк”. Как сообщалось на этой неделе, правительство Канберры заплатит 835 миллионов долларов США за более 200 “Томагавков”. В рамках этих многомиллионных инвестиций министерство обороны Австралии также объявило о закупке ракет большой дальности Spike LR2 компании Rafael для установки на армейские боевые разведывательные машины Boxer.



“Израильские противотанковые управляемые ракеты предоставят нашим солдатам возможность поражать бронетехнику противника на дальности более пяти километров”, – сообщило Министерство обороны Австралии.



Контракт стоимостью более 32 миллионов долларов США будет управляться Varley Rafael Australia (VRA), двунациональным совместным предприятием The Varley Group и Rafael Advanced Defense Systems.



Ожидается, что группа поставит первую ракету Spike австралийским военным в начале следующего года.

🔒 Strengthening national defense: Rafael's Spike LR2 chosen for the Gweo Acquisition project by the Australian Defense Ministry. pic.twitter.com/SZ27kZcJ3C