



Австралийская игровая компания купила NeoGames за 1,2 миллиарда долларов

Основанная в Израиле компания NeoGames, которая предоставляет комплексные решения для iLottery и iGaming по всему миру, объявила в понедельник, 15 мая, что ее приобретает австралийская игровая компания Aristocrat. Aristocrat заплатит 29,50 долларов за акцию, что соответствует стоимости предприятия NeoGames примерно в 1,2 миллиарда долларов, сообщает CTech.



Цена сделки представляет собой премию в размере примерно 104% к средневзвешенной цене акций NeoGames за три месяца, закончившихся 12 мая 2023 года, в последний торговый день перед сегодняшним объявлением о соглашении.



NeoGames привлекла около 450 миллионов долларов, когда она впервые стала публичной. Двумя основными бенефициарами от продажи являются футбольный агент Пини Захави и бизнесмен Эли Азур, каждый из которых владеет по 14,5% компании. Основатель NeoGames Барак Маталон является крупнейшим акционером с 23% акций компании.



NeoGames зарегистрирована в Люксембурге, но ее штаб-квартира находится в Тель-Авиве, как и значительная часть из 1100 сотрудников.



“Я чрезвычайно горжусь всей нашей командой в NeoGames, так как вместе мы заняли лидирующие позиции, обеспечив успех в iLottery, iGaming и онлайн-ставках на спорт, — сказал Моти Малул, генеральный директор NeoGames. - Мы рады, что команда Aristocrat осознает важность того, что мы создали, и стратегическую возможность объединить наши взаимодополняющие направления бизнеса. Мы твердо верим, что эта сделка представляет собой отличный результат для всех акционеров, клиентов и сотрудников NeoGames”.



NeoGames предоставляет услуги игровым операторам, предлагая своим клиентам полный набор решений, включая проприетарные технологические платформы и две специализированные игровые студии с обширным портфолио игр.



