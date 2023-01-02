



Aviv выиграл тендер в Герцлии на миллиард шекелей

Подразделение Aviv Group Aviv Development выиграло тендер на строительство 733 единиц жилья, коммерческих площадей и общественных зданий в Кирьят-Шехакиме в Герцлии. Предложение Aviv было особенно высоким – 916 миллионов шекелей плюс 206 миллионов шекелей на расходы на разработку, что в сумме составило 1,12 миллиарда шекелей.



Тендер проводился на площади 5 288 квадратных метров и является крупнейшим тендером для Кирьят-Шехакима, объявленным муниципалитетом Герцлии и Земельным управлением Израиля ILA.



Кирьят-Шехаким будет построен на 20 гектарах к северу от развязки “Семь звезд” и рядом с железнодорожной станцией Герцлии. В конечном итоге в этом районе будет 1670 домов в семи башнях высотой от 22 до 60 этажей, которые были одобрены Национальной плановой комиссией в ноябре 2019 года.



Мэр Герцлии Моше Фадлон выступил против тендеров из-за разногласий по поводу соглашения о будущем города с правительством и даже подал иск против ILA в июле. Судебное разбирательство было недавно завершено соглашением между сторонами, которое позволило продать землю без возражений со стороны муниципалитета.