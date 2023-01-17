



Авиакомпания украинской “Новой почты” будет доставлять международные посылки

Входящая в группу “Новая почта” авиакомпания Supernova Airlines получила Сертификат эксплуатанта №UA 062, который предоставляет возможность компании начать собственные международные грузовые авиарейсы.



Первый рейс с грузами клиентов “Новая почта Глобал”намечено выполнить уже весной 2023 года.



“Мы первый украинский перевозчик, который смог выполнить все требования и получил Сертификат Эксплуатанта в условиях войны. Это пример несокрушимости украинцев и напоминание другим бизнесам, что именно сейчас лучшее время инвестировать в Украину”, – сказал Ярослав Красножон, директор Supernova Airlines.



В настоящее время авиакомпания активно занимается развитием собственного флота воздушных судов. У компании уже два АН-26, которые взяла на правах лизинга.



Планируется, что Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из украинских международных аэропортов Борисполь и Львов после окончания войны, а пока украинское небо закрыто для полетов – авиационные перевозки будут осуществляться до ближайших в Украину европейских аэропортов.