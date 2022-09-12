



Авиакомпания El Al досрочно погасит кредит от государства

Израильская авиакомпания El Al досрочно погасит кредит в размере 45 миллионов долларов, полученный от государства.



Руководство El Al договорилось с министерством финансов о полном погашении кредита к декабрю этого года, а не к началу 2025 года, сообщает Globes.



Как утверждается, мотивом такого решения является снятие ограничений, наложенных на компанию в соглашении о государственной помощи.



Досрочное погашение кредитов также снимет ограничения на оплату труда руководителей El Al. Некоторые топ-менеджеры ждали повышения зарплаты, и теперь им не придется ждать еще два года.



Генеральный директор El Al Дина Бен-Таль Ганансия заявила: "Из-за желания закрепить рост компании и улучшить ее результаты, а также для обеспечения гибкости управления, среди прочего, за счет инвестиций в оборотный капитал компании, а также учитывая растущий спрос, El Al договорилась с министерством финансов об ускорении процесса погашения государственных облигаций на сумму 45 млн долл. США на два года раньше запланированного срока".