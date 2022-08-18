



Августовский кошмар: количество автомобилей на дорогах выросло в два раза

Традиционно август считается одним из наименее загруженных месяцев на израильских дорогах. Множество израильских семей вылетает на отдых за границу, школы и детсады закрыты, объем трафика существенно снижается.



Этого, однако, нельзя сказать об августе 2022 года. Водители единогласны в своем мнении: “Все стоит, невозможно попасть из одного места в другое, никакого облегчения нет”.



Ощущения водителей подтверждаются цифрами дорожной статистики. Так, например, в самый занятый день августа 2021 года по шоссе № 531 проехали 28 тысяч автомобилей, в такой же день августа 2022 - 47 тысяч, прирост в 68%. По шоссе № 471 в самый занятый день августа 2021 года проехали 32,6 тысяч автомобилей, в 2022 - 69,1 тысяча, прирост в 110%, по шоссе № 57 - 12,

5 тысяч и 23.1 тысяча соответственно.