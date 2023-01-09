



“Аватар 2” стал десятым в списке самых кассовых фильмов за всю историю

“Аватар: Путь воды” превзошел по кассовым сборам “Топ Ган: Маверик” всего за первые три недели проката, собрав с 16 декабря 1,51 миллиарда долларов по всему миру, согласно данным Box Office Mojo. Это делает его самым кассовым фильмом 2022 года и 10-м в списке самых кассовых фильмов всех времен.

Наблюдатели за кассовыми сборами не ожидают, что “Аватар 2” притормозит в ближайшее время. Ожидается, что фильм прочно закрепится в IMAX, Dolby и других форматах премиум-класса до выхода “Человека-муравья и Осы: Квантумания” в следующем месяце.



Это приятная новость для Кэмерона, заявившего в преддверии выхода фильма, что ему нужно собрать не менее 2 миллиардов долларов , чтобы просто выйти в ноль. Наряду с первым “Аватаром” (2,92 миллиарда долларов) и “Титаником” (2,2 миллиарда долларов) режиссер снял три из 10 крупнейших фильмов за всю историю.



“Кэмерон построил карьеру на фильмах, кассовые сборы которых медленно растут, и это снова демонстрируется в сиквеле”, – говорит Шон Роббинс, главный аналитик BoxOffice.



По его словам, “Аватар: Путь воды” не ведет себя как типичный сиквел. Большинство сиквелов в крупных франшизах обычно показывают высокие кассовые сборы, поскольку фанаты спешат в кинотеатры в первые выходные, а затем быстро падают неделю за неделей, но с “Аватаром 2” так не произошло.



По мнению аналитика, результаты «Аватара: Путь воды» на данный момент делают прогноз Кэмерона в 2 миллиарда долларов вполне реалистичным.