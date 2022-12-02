



Атомная энергетика считается лучшим выбором Польши

Атомная энергетика считается лучшим выбором Польши для получения чистой и стабильной энергии...



Ядерное поколение может заменить стареющие угольные электростанции, без необходимости полагаться на зависимый от погоды ветер и солнце, пишет Bloomberg.



Планы польского правительства предусматривают 6–9 ГВт атомной энергии до середины 2040-х годов. Несмотря на то, что американская компания Westinghouse Electric избрана партнером для правительственной программы, направленной на строительство шести реакторов, пока известно, что Польша обязалась лишь по трем блокам.



Вопрос о построении остальных реакторов остается открытым, отмечает издание. Контракт также может быть заключен с Korea Hydro & Nuclear Power Co. или из Electricite de France SA.