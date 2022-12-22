



Ассоциация промышленников Израиля предупреждает о грядущих увольнениях

В письме, которое подписали члены Ассоциации промышленников говорится о будущей рецессии в экономике и массовых увольнениях.



“Если ситуация в экономике не изменится, частный сектор сократится, потому что мы находимся перед рецессией. Несколько десятков тысяч рабочих уже уволены. Если не будет найдено коренное решение для стимулирования занятости и промышленности, мы достигнет волны увольнений, которая взлетит в 2023 году до 100-200 тысяч”, – говорится в письме.



Рецессия происходит не только в Израиле, во всем мире сокращается производство в связи с обвальным ростом цен на сырье и энергоносители из-за войны в Европе.



Президент ассоциации сообщил “Маарив”, что не подписал письмо, потому что “когда дом горит, не надо подливать масла в огонь”. Он признает проблему и риски. С начала 2020 года из-за пандемии и войны цены выросли на 40 процентов.



Он критикует Электрическую компанию, которая повышает цены по своему желанию, а правительство никак на это не влияет.



С 1 января электричество вновь подорожает на восемь с лишним процентов.