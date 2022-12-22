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Ассоциация промышленников Израиля предупреждает о грядущих увольнениях
22.12.2022 12:15 Наталья Богинская

Ассоциация промышленников Израиля предупреждает о грядущих увольнениях

В письме, которое подписали члены Ассоциации промышленников говорится о будущей рецессии в экономике и массовых увольнениях. 

“Если ситуация в экономике не изменится, частный сектор сократится, потому что мы находимся перед рецессией. Несколько десятков тысяч рабочих уже уволены. Если не будет найдено коренное решение для стимулирования занятости и промышленности, мы достигнет волны увольнений, которая взлетит в 2023 году до 100-200 тысяч”, – говорится в письме.

Рецессия происходит не только в Израиле, во всем мире сокращается производство в связи с обвальным ростом цен на сырье и энергоносители из-за войны в Европе. 

Президент ассоциации сообщил “Маарив”, что не подписал письмо, потому что “когда дом горит, не надо подливать масла в огонь”.  Он признает проблему и риски. С начала 2020 года из-за пандемии и войны цены выросли на 40 процентов.

Он критикует Электрическую компанию, которая повышает цены по своему желанию, а правительство никак на это не влияет. 

С 1 января электричество вновь подорожает на восемь с лишним процентов. 

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