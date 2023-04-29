



Аргентина будет платить за китайский импорт в юанях, а не в долларах

Аргентина начнет оплачивать китайский импорт в юанях, а не в долларах, объявило в среду правительство, которое имеет цель уменьшить долларовые резервы страны.



В апреле Аргентина планирует оплачивать около 1 миллиарда долларов китайского импорта в юанях, а не в долларах, и после этого около 790 миллионов долларов ежемесячного импорта будет оплачиваться в юанях, говорится в заявлении правительства.



Как заявил министр экономики Аргентины Серхио Масса после встречи с послом Китая Цзоу Сяоли и компаниями из разных секторов, это решение направлено на облегчение оттока долларов.



Решение было принято на фоне борьбы с критическим уровнем долларовых резервов на фоне резкого падения экспорта сельскохозяйственной продукции, вызванного исторической засухой, а также политической неопределенностью накануне этого года.



Соглашение позволит Аргентине "работать над возможностью" ускорения темпов импорта, добавил Масса, при этом импортные заказы, деноминированные в юанях, будут санкционированы за 90 дней, а не за стандартные 180 дней.