



Арендная стоимость бизнес-недвижимости в Тель-Авиве резко упала – отчет

Согласно отчету Newmark Natam Real Estate Services за первое полугодие 2023 года, арендная плата за офисы в Тель-Авиве упала на 11%. Самое большое падение арендной платы за офисы произошло в районе улицы Игаль Алон, где арендная плата упала на 25%. По оценкам компании, до конца 2023 года новые уровни цен сохранятся, а в 2024 году на рынке значительно вырастет предложения за счет офисных помещений в новых зданиях.



Отчет за первую половину 2023 года отражает кризис на рынке. Средняя арендная плата за квадратный метр в офисных зданиях класса А в Тель-Авиве составляла 130 шекелей за кв.м в первой половине 2023 года, что на 11% ниже пика в 146 шекелей в первой половине 2022 года.



Наиболее заметное падение арендной платы произошло в районе Тель-Авива, где ранее наблюдался самый большой рост арендной платы, – в районе улицы Игаль Алон. В этом районе стоимость аренды уже достигала 190 шекелей за кв.м в первой половине 2022 года, но за последний год упала почти на 25% до 145 шекелей.



Ньюмарк Натам, вице-президент по услугам недвижимости Или Бен Цви Кляйн объяснил, почему приносящие доход компании, занимающиеся недвижимостью, почти не упоминают о падении арендной платы в своих годовых отчетах.



“Договора об аренде, подписанные многими компаниями, особенно в секторе высоких технологий, в период после Covid, были подписаны на срок пять лет и более. Таким образом, владельцы недвижимости по-прежнему продолжают получать более высокую арендную плату, чем в среднем. Однако именно этот сегмент субаренды, который значительно вырос за последний год, на самом деле является тем, который диктует тенденцию к снижению, даже несмотря на то, что сами владельцы недвижимости получают более высокую арендную плату”, – говорит он.



По словам эксперта, сроки договоров аренды, подписанных между арендаторами и арендодателями, сократились в среднем с пяти лет до трех лет, что указывает на желание “не заглядывать слишком далеко в будущее”.

