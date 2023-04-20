



Арендная плата растет из-за ухода инвесторов с рынка недвижимости

Рынок недвижимости стремительно погружается в глубокую рецессию, и анализ данных о сделках за первые несколько месяцев года, опубликованных главным экономистом Минфина, напоминает тот минимум, которого достиг этот рынок двадцать лет назад. Запас домов, принадлежащих инвесторам, продолжает сокращаться, создавая давление на рост арендной платы, в то время как застройщики делают специальные предложения, чтобы уменьшить ущерб.



Данные за последние несколько месяцев указывают на быстрое снижение количества покупок жилья. В феврале этого года было приобретено 6311 домов, и главный экономист констатирует, что это один из самых низких показателей февраля за последние двадцать лет. Даже с учетом месяцев, на которые выпали праздники, февраль 2023 года стал одним из самых слабых месяцев за последние полтора десятилетия. Количество сделок было на 41% ниже, чем в феврале 2022 года, а причиной, на которую указывает Минфин, является резкий рост процентных ставок.



Снижение количества транзакций в основном приходится на подержанные дома, продажи которых упали на 48%. Всего в феврале в таких домах было совершено 3775 сделок. Застройщики продали 2536 домов, 500 из них в рамках программы субсидируемых государством цен для покупателей. Это на 27% меньше, чем в феврале 2022 года.



Застройщикам удалось частично компенсировать падение продаж с помощью специальных предложений. Не все из них можно напрямую перевести в ценовые условия, поскольку некоторые из них включают более высокие характеристики или дополнительные “фишки”, но данные Центрального статистического бюро указывают на падение цен на новые дома на 6% за четыре месяца. Тем не менее, ситуация на рынке говорит о том, что снижение цен и спецпредложения не закончились, а, наоборот, это явление будет нарастать.



Инвесторы продолжают сокращать свое присутствие на рынке. В феврале они купили 1029 домов, что на 34% меньше, чем в феврале 2022 года, и продали 1331 дом, что означает, что количество домов, принадлежащих инвесторам, сократилось на 300 за один месяц.

С 2016 года из этого фонда было вычтено около 29 000 домов. До недавнего времени это не оказывало заметного влияния на арендную плату, но сейчас, когда спрос на покупку жилья резко упал, спрос на аренду вырос, и соответственно выросли арендные ставки – на 6,7% за последний год.