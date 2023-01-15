



Аpple урезала зарплату гендиректору Тиму Куку

Apple Inc. сокращает вознаграждение гендиректора Тима Кука более чем на 40% до $49 млн в 2023 году, ссылаясь на рекомендации инвесторов и просьбу самого Кука скорректировать его зарплату.



В рамках изменений, процент фондовых единиц, присуждаемых Куку и привязанных к результатам деятельности Apple, увеличится до 75% в 2023 году с 50%, а также в последующие годы. В 2022 году Кук получил выплаты в размере $99,4 млн долларов, включая $3 млн долларов в виде базовой зарплаты, около $83 млн в виде акций и бонусов. Это немного больше, чем в 2021 году, когда его общий пакет вознаграждения составил $98,7 млн.



Последнее вознаграждение Кука было основано на "взвешенном мнении акционеров, исключительных результатах деятельности Apple и рекомендации г-на Кука", - говорится в заявлении Apple.



Целевое вознаграждение в размере $49 млн включает в себя ту же зарплату в $3 млн и премию в $6 млн, что и в 2022 году, а также вознаграждение акциями в размере $40 млн. В 2022 году стоимость его акций составляла $75 млн.



62-летний Кук пообещал отдать свое состояние на благотворительные цели.

