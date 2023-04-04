



Apple сократит небольшое количество сотрудников

Компания Apple Inc. сокращает небольшое количество должностей в своих корпоративных розничных командах. Это первое сокращение рабочих мест с тех пор, как компания начала затягивать пояса в прошлом году.



Об этом сообщает Bloomberg, сославшись на анонимных источников.



По словам собеседников агентства, компания сокращает должности в так называемых командах по развитию и сохранению объектов. Эти группы отвечают за строительство и обслуживание розничных магазинов Apple и других объектов по всему миру.



Хотя количество сокращаемых должностей установить не удалось, оно, вероятно, очень мало. Этот шаг является новым шагом для самой дорогостоящей в мире компании, чьи конкуренты сокращают свои ряды в условиях нестабильной экономики и вялых потребительских расходов.



Apple позиционирует этот шаг как усилия по оптимизации, а не увольнение. Компания сообщила сотрудникам, что изменения призваны улучшить обслуживание магазинов по всему миру и что она окажет поддержку работникам, которых это коснется.



Apple в значительной степени воздерживается от корпоративных увольнений, даже если он урезает бюджет и сокращает значительную часть своей подрядной рабочей силы, в том числе инженеров, работающих по контракту, рекрутеров и охранников.



Компания уже сокращала рабочие места до пандемии, когда уволила несколько сотен сотрудников своего подразделения по разработке беспилотных автомобилей.



Последним шагом Apple сообщила работникам этих групп, что они будут иметь возможность повторно подать заявку на ряд должностей, подобных тем, на которых они работали ранее. Те, кто не согласится на новую работу, получат зарплату за четыре месяца, сообщили источники.



Представитель Apple отказался от комментариев.



