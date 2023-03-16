



Apple сокращает расходы, отменяя бонусы и премии

Компания Apple отменяет бонусные выплаты для некоторых корпоративных подразделений, чтобы максимально сократить расходы, присоединяясь к коллегам из Кремниевой долины в попытке упорядочить деятельность в нестабильные времена, пишет Bloomberg.



Это приведет к снижению частоты премий для части сотрудников компании. Кроме того, Apple сокращает число открытых вакансий.



В прошлом Apple обычно выплачивала премии и поощрения один-два раза в год в зависимости от подразделения.



Большинство подразделений Apple уже перешли на выплату премий и поощрений раз в год, включая отдел разработки программного обеспечения и отдел обслуживания, но сотрудники операционного отдела, корпоративной розничной сети и других групп все еще работали по старому полугодовому плану.



Apple, самая дорогая компания в мире, начала затягивать пояса в июле прошлого года, когда инфляция и опасения рецессии заставили ее занять более осторожную позицию.



Гендиректор Тим Кук также снизил себе зарплату. В январе Apple объявила, что его вознаграждение в 2023 году снизится более чем на 40% и составит около $49 млн.