Apple приостанавливает гарантийное обслуживание россиян
Компания Apple приостанавливает гарантийное обслуживание MacBook и iPad на территории России.
Информацию об этом подтверждают российские СМИ.
В сервисных центрах и службе поддержки пояснили, что приостанавливают обслуживание из-за ограничений на импорт, в том числе запчастей, в РФ на фоне международных санкций, введенных из-за войны в Украине.
Однако в Apple заверили, что это не окончательно и не навсегда. Тем не менее, когда сервисные центры смогут возобновить обслуживание, никто сказать не может.