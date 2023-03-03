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Apple приостанавливает гарантийное обслуживание россиян
03.03.2023 19:59 Алина Груднева

Apple приостанавливает гарантийное обслуживание россиян

Компания Apple приостанавливает гарантийное обслуживание MacBook и iPad на территории России.

Информацию об этом подтверждают российские СМИ.

В сервисных центрах и службе поддержки пояснили, что приостанавливают обслуживание из-за ограничений на импорт, в том числе запчастей, в РФ на фоне международных санкций, введенных из-за войны в Украине.

Однако в Apple заверили, что это не окончательно и не навсегда. Тем не менее, когда сервисные центры смогут возобновить обслуживание, никто сказать не может.
 

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