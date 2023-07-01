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Apple
01.07.2023 18:50 Евгения Маркова

Apple превзошла прогнозы в 29 раз и установила новый рекорд

В конце июня акции американской корпорации Apple зафиксировали рост на фондовом рынке. Техгигант вплотную приблизился к новой психологической отметке. Об этом пишет Reuters.

В ходе торгов 28 июня стоимость ценных бумаг американской компании достигла почти 190 долларов за штуку. Цена акций выросла всего-навсего на 1%. Однако это не помешало Apple добиться очередного успеха.

Благодаря росту цены акций рыночная стоимость компании впервые в истории достигла почти 3 триллионов долларов. Согласно данным Refinitiv, этот показатель остановился на уровне 2,98 триллиона долларов США. Техгигант уже в течение достаточно продолжительного периода удерживает за собой статус самой дорогой компании в мире. 

Текущий рейтинг 5 самых дорогих компаний мира, согласно данным Global Ranking, выглядит так:

  • Apple – 2,98 триллиона долларов ;
  • Microsoft – 2,49 триллиона долларов ;
  • Saudi Aramco – 2,07 триллиона долларов ;
  • Alphabet (Google) – 1,5 триллиона долларов ;
  • Amazon – 1,3 триллиона долларов.
Стоит добавить, что подорожание ценных бумаг Apple превзошло ожидания аналитиков о потенциальных доходах компании. Сообщают, что текущая стоимость акций производителя iPhone в 29 раз выше прогнозируемых показателей. Это пиковый уровень с февраля 2022 года.

В настоящее время выделяют несколько причин, способствовавших финансовому успеху Apple на фондовом рынке. Прежде всего речь идет о достаточно удачной реализации искусственного интеллекта. Еще один фактор от которого на этот раз выиграли держатели акций Apple – успешное восстановление нескольких технологических гигантов Уолл-Стрит, подкрепленного предвидениями, что Федеральный Резерв близится к завершению цикла по повышению процентной ставки.

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