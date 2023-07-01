



Apple превзошла прогнозы в 29 раз и установила новый рекорд

В конце июня акции американской корпорации Apple зафиксировали рост на фондовом рынке. Техгигант вплотную приблизился к новой психологической отметке. Об этом пишет Reuters.



В ходе торгов 28 июня стоимость ценных бумаг американской компании достигла почти 190 долларов за штуку. Цена акций выросла всего-навсего на 1%. Однако это не помешало Apple добиться очередного успеха.



Благодаря росту цены акций рыночная стоимость компании впервые в истории достигла почти 3 триллионов долларов. Согласно данным Refinitiv, этот показатель остановился на уровне 2,98 триллиона долларов США. Техгигант уже в течение достаточно продолжительного периода удерживает за собой статус самой дорогой компании в мире.



Текущий рейтинг 5 самых дорогих компаний мира, согласно данным Global Ranking, выглядит так:

Apple – 2,98 триллиона долларов ;

Microsoft – 2,49 триллиона долларов ;

Saudi Aramco – 2,07 триллиона долларов ;

Alphabet (Google) – 1,5 триллиона долларов ;

Amazon – 1,3 триллиона долларов.

Стоит добавить, что подорожание ценных бумаг Apple превзошло ожидания аналитиков о потенциальных доходах компании. Сообщают, что текущая стоимость акций производителя iPhone в 29 раз выше прогнозируемых показателей. Это пиковый уровень с февраля 2022 года.В настоящее время выделяют несколько причин, способствовавших финансовому успеху Apple на фондовом рынке. Прежде всего речь идет о достаточно удачной реализации искусственного интеллекта. Еще один фактор от которого на этот раз выиграли держатели акций Apple – успешное восстановление нескольких технологических гигантов Уолл-Стрит, подкрепленного предвидениями, что Федеральный Резерв близится к завершению цикла по повышению процентной ставки.