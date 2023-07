Apple ощутимо урезала планы по выпуску шлемов Vision Pro

Компания Apple существенно снизила прогнозы по производству шлемов смешанной реальности Vision Pro из-за сложности конструкции устройства, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.



Если раньше Apple планировала выпустить в 2024 году один миллион устройств, то сейчас – менее 400 тысяч, говорят источники, близкие к Apple и китайской компании Luxshare. По данным собеседников FT, Luxshare – единственная компания, собирающая Vision Pro.



Два китайских поставщика некоторых компонентов Vision Pro при этом заявили, что Apple попросила их предоставить в первый год комплектующие для 130-150 тысяч устройств. Как отмечает издание, другие компании эти компоненты для Apple не поставляют.



Vision Pro позиционируется как самое важное устройство Apple после айфона, пишет The Financial Times. Компания разрабатывала шлем смешанной реальности как минимум с 2015 года.



Vision Pro представили на презентации 5 июня. Тогда представители Apple заявили, что шлем стоимостью 3500 долларов появится в продаже не ранее 2024 года.